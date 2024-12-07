Только не списывай точь-в-точь: Samsung One UI 7 оказалась похожа на iOS

В One UI 7 появился «Now Bar» — виджет в форме таблетки, отображающий текущие действия, такие как воспроизведение медиафайлов и таймеры, напоминающий Live Activities и Dynamic Island у устройств Apple. Медиаплеер на экране блокировки теперь отображает обложку альбома, расположенную над элементами управления воспроизведением, что тоже повторяет макет iOS.

Быстрые настройки в One UI 7 имеют упрощенный вид, повторяя Центр управления iOS 18. Samsung также обновила иконки приложений, добавив градиенты и более яркие цвета, что еще раз указывает на недавние обновления Apple.

Изюминкой обновления стали инструменты для письма на основе искусственного интеллекта. Они помогают пользователям вычитывать и изменять текст, а их интерфейс поразительно похож на «Инструменты для письма» в iOS 18.1.