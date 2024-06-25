Только сейчас, да: в YouTube для Android появится таймер сна

Открытие было сделано благодаря APK-разбору приложения YouTube версии 19.25.33, в котором были обнаружены ссылки на настройки, в которых пользователи могут указать часы и минуты до прекращения воспроизведения.

Ожидается, что после внедрения таймер сна будет отображаться в виде уведомления, предоставляя пользователям возможность сбросить или отменить его, чтобы продолжить просмотр или прослушивание.

Эта функция заполнит заметный пробел, особенно если учесть, что она доступна в YouTube Music, но до сих пор отсутствовала в основном приложении YouTube.