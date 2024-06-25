Только сейчас, да: в YouTube для Android появится таймер сна

Опубликовано 25 июня 2024, 15:22
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Только сейчас, да: в YouTube для Android появится таймер снаСамые лучшие нововведения
YouTube готовится представить долгожданную и "самую инновационую" функцию в своем приложении для Android: таймер сна. Эта функция, подобная той, что есть во многих других приложениях, позволит пользователям указывать период, после которого воспроизведение автоматически прекращается.
Открытие было сделано благодаря APK-разбору приложения YouTube версии 19.25.33, в котором были обнаружены ссылки на настройки, в которых пользователи могут указать часы и минуты до прекращения воспроизведения.
Ожидается, что после внедрения таймер сна будет отображаться в виде уведомления, предоставляя пользователям возможность сбросить или отменить его, чтобы продолжить просмотр или прослушивание.
Эта функция заполнит заметный пробел, особенно если учесть, что она доступна в YouTube Music, но до сих пор отсутствовала в основном приложении YouTube.