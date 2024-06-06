Топовое новостное приложение США поймали на публикации фейковых ИИ-статей

Приложение заявляет о более чем 50 миллионах ежемесячных пользователей и получает контент от крупных СМИ и с помощью "интернет-скреппинга". Расследование Reuters показало, что NewsBreak публиковал множество ошибочных статей и нарушал законы об авторском праве, заимствуя контент у конкурентов.

Бывшие сотрудники рассказали, что большая часть инженерной работы над алгоритмами NewsBreak ведется в Китае. Приложение, запущенное в США в 2015 году Джеффом Чженгом, имеет общие черты с китайским приложением для агрегации новостей Yidian. Среди основных инвесторов - Francisco Partners и IDG Capital.