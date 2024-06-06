Топовое новостное приложение США поймали на публикации фейковых ИИ-статей

Опубликовано 06 июня 2024, 12:40
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Топовое новостное приложение США поймали на публикации фейковых ИИ-статейСгенерированных, как вы могли догадаться, искусственным интеллектом
NewsBreak, самое скачиваемое новостное приложение в США, оказалось под пристальным вниманием за публикацию "полностью ложных" статей, сгенерированных искусственным интеллектом. В канун Рождества приложение выпустило сфабрикованную статью о стрельбе в Бриджтоне, штат Нью-Джерси, которую местный полицейский департамент опроверг как полностью вымышленную. Через четыре дня NewsBreak удалил статью, обвинив в этом источник контента.
Приложение заявляет о более чем 50 миллионах ежемесячных пользователей и получает контент от крупных СМИ и с помощью "интернет-скреппинга". Расследование Reuters показало, что NewsBreak публиковал множество ошибочных статей и нарушал законы об авторском праве, заимствуя контент у конкурентов.
Бывшие сотрудники рассказали, что большая часть инженерной работы над алгоритмами NewsBreak ведется в Китае. Приложение, запущенное в США в 2015 году Джеффом Чженгом, имеет общие черты с китайским приложением для агрегации новостей Yidian. Среди основных инвесторов - Francisco Partners и IDG Capital.