Toyota поддержала консорциум безопасности языка Rust

Создатель Rust Грейдон Хоар выразил свое воодушевление, подчеркнув, что консорциум способен произвести революцию в таких критически важных для безопасности отраслях, как автомобилестроение, авиация и энергетика. Консорциум планирует восполнить пробел в ресурсах Rust, связанных с безопасностью, путем разработки руководств, инструментов и стандартов, отвечающих промышленным и юридическим требованиям.

Представитель Toyota Ж.Ф. Бастьен подчеркнул важность интеграции Rust в свои системы безопасности, стремясь упростить сложные процессы, традиционно необходимые для обеспечения высокого уровня безопасности. Усилия консорциума, вероятно, будут включать создание публичной хартии, разработку инструментов статического анализа и координацию с существующими стандартами безопасности.