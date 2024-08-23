Трамп анонсировал криптоплатформу, которая «бросит вызов традиционному банкингу»

Платформа, которую поддерживают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, призвана «произвести революцию в финансовом секторе», предлагая «справедливые и доступные финансовые услуги» через децентрализованные финансы, пишут СМИ. Эрик Трамп назвал платформу «цифровой недвижимостью», намекая на возможность токенизации активов реального мира или продажи оцифрованных активов в метавселенной.

Дональд Трамп-младший подчеркнул, что проект не является «мемкоином», а представляет собой серьезную альтернативу традиционным банковским услугам, решая «проблему финансового неравенства» путем «предоставления более широкого доступа к финансированию».