Опубликовано 23 августа 2024, 19:30
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Трамп анонсировал криптоплатформу, которая «бросит вызов традиционному банкингу»Средний американец был зажат крупными банками
Бывший президент США Дональд Трамп вступает в мир так называемых «децентрализованных финансов» (DeFi), анонсировав свою новую криптоплатформу «The DeFiant Ones». В своем посте в Truth Social Трамп заявил: «слишком долго средний американец был зажат крупными банками и финансовой элитой. Пришло время выступить против — вместе».
Платформа, которую поддерживают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, призвана «произвести революцию в финансовом секторе», предлагая «справедливые и доступные финансовые услуги» через децентрализованные финансы, пишут СМИ. Эрик Трамп назвал платформу «цифровой недвижимостью», намекая на возможность токенизации активов реального мира или продажи оцифрованных активов в метавселенной.
Дональд Трамп-младший подчеркнул, что проект не является «мемкоином», а представляет собой серьезную альтернативу традиционным банковским услугам, решая «проблему финансового неравенства» путем «предоставления более широкого доступа к финансированию».