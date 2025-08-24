Трамп назвал опасения вокруг TikTok «сильно преувеличенными»

Трамп также намекнул, что может снова продлить срок для продажи TikTok американскому покупателю, чтобы приложение смогло избежать запрета в США. Если это произойдет, это будет уже четвёртое продление. В июне он откладывал запрет на 90 дней.

Закон, требующий продажи TikTok американской компании или запрета на работу в стране, был принят из-за опасений прошлой администрации по поводу безопасности данных 150 миллионов американских пользователей и возможного влияния китайского правительства. ByteDance отвергает эти обвинения.

По словам Трампа, на покупку TikTok уже есть потенциальные американские инвесторы, включая Microsoft, Amazon и Oracle. Также интерес проявляли ютубер MrBeast, миллиардер Фрэнк МакКорт и компания Perplexity AI. Сумма сделки может составлять от 20 до 100 миллиардов долларов.