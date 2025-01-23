Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok

Пока неясно, как будет работать такое соглашение и соответствует ли оно американским законам, особенно в части свободы слова и регулирования технологий. Эксперты-юристы ставят под сомнение целесообразность подобных сделок, особенно с учетом потенциальных штрафов за нарушение федеральных законов.

ByteDance, материнская компания TikTok в Китае, получила другие предложения, в том числе якобы от миллиардера Фрэнка Маккорта и YouTube-блогера MrBeast.