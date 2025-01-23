Трамп не против, чтобы Маск купил TikTok

Опубликовано 23 января 2025, 06:451 мин.
Трамп не против, чтобы Маск купил TikTokИли Ларри Эллисон
Бывший президент США Дональд Трамп предложил Илону Маску или Ларри Эллисону купить TikTok, если верить СМИ. Выступая на пресс-мероприятии, посвященном ИИ-проекту стоимостью 500 миллиардов долларов, Трамп предложил, чтобы тот, кто купит TikTok, отдал половину прибыли правительству США в обмен на одобрение. Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, отреагировал положительно.
Пока неясно, как будет работать такое соглашение и соответствует ли оно американским законам, особенно в части свободы слова и регулирования технологий. Эксперты-юристы ставят под сомнение целесообразность подобных сделок, особенно с учетом потенциальных штрафов за нарушение федеральных законов.
ByteDance, материнская компания TikTok в Китае, получила другие предложения, в том числе якобы от миллиардера Фрэнка Маккорта и YouTube-блогера MrBeast.