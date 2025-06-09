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Опубликовано 09 июня 2025, 14:15
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Трамп отменил ключевые кибермеры Байдена и Обамы

Ссылаясь на иммиграцию и «цензуру ИИ»
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет и изменяет важные кибермеры, принятые при Байдене и Обаме. По словам Белого дома, указ Байдена, подписанный незадолго до окончания его срока, «внёс в политику по кибербезопасности спорные и отвлекающие темы».
Трамп отменил ключевые кибермеры Байдена и Обамы

© Ferra.ru

В частности, Трамп убрал предложение Байдена разрешить использование цифровых документов личности в соцпрограммах. Администрация Трампа считает, что это может позволить нелегальным мигрантам получать помощь, на которую они не имеют права.

Также отменены требования по использованию ИИ для защиты энергетической инфраструктуры и разработке ИИ-технологий для нужд кибербезопасности. Теперь, по словам Белого дома, стратегия будет сосредоточена на «поиске уязвимостей, а не цензуре».

Трамп также отменил обязательное внедрение шифрования, устойчивого к квантовым атакам, и требования от подрядчиков доказывать безопасность своего ПО, называя это «ненадёжными и обременительными мерами».

Наконец, отменены правила времён Обамы, позволявшие вводить санкции за кибератаки — теперь они будут касаться только иностранных злоумышленников, чтобы «не допустить давления на внутреннюю оппозицию».