Трамп отменил ключевые кибермеры Байдена и Обамы

В частности, Трамп убрал предложение Байдена разрешить использование цифровых документов личности в соцпрограммах. Администрация Трампа считает, что это может позволить нелегальным мигрантам получать помощь, на которую они не имеют права.

Также отменены требования по использованию ИИ для защиты энергетической инфраструктуры и разработке ИИ-технологий для нужд кибербезопасности. Теперь, по словам Белого дома, стратегия будет сосредоточена на «поиске уязвимостей, а не цензуре».

Трамп также отменил обязательное внедрение шифрования, устойчивого к квантовым атакам, и требования от подрядчиков доказывать безопасность своего ПО, называя это «ненадёжными и обременительными мерами».

Наконец, отменены правила времён Обамы, позволявшие вводить санкции за кибератаки — теперь они будут касаться только иностранных злоумышленников, чтобы «не допустить давления на внутреннюю оппозицию».