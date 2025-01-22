Трамп помиловал основателя одного из первых незаконных маркетплейсов

Ульбрихт был осужден в 2015 году после того, как прокуроры выяснили, что «Шелковый путь» был платформой для тысяч незаконных сделок с запрещенными веществами и других противозаконных действий, в которых участвовали сотни тысяч покупателей. Они также обвинили Ульбрихта в попытке организовать убийства, хотя никаких доказательств того, что они были совершены, не было.

Помилование последовало за неудачной апелляцией Ульбрихта в 2017 году.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал смягчить наказание Ульбрихту в случае переизбрания. Это обещание он выполнил.