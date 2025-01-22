Трамп помиловал основателя одного из первых незаконных маркетплейсов

Опубликовано 22 января 2025, 12:091 мин.
Трамп помиловал основателя одного из первых незаконных маркетплейсовSilk Road Росса Ульбрихта
Новый президент США Дональд Трамп помиловал Росса Ульбрихта, создателя теневого маркетплейса Silk Road, который отбывал пожизненное заключение за отмывание денег, торговлю запрещенными веществами и хакерство. Трамп поделился новостью в социальной сети Truth Social, сообщив, что даже позвонил матери Ульбрихта.
Ульбрихт был осужден в 2015 году после того, как прокуроры выяснили, что «Шелковый путь» был платформой для тысяч незаконных сделок с запрещенными веществами и других противозаконных действий, в которых участвовали сотни тысяч покупателей. Они также обвинили Ульбрихта в попытке организовать убийства, хотя никаких доказательств того, что они были совершены, не было.
Помилование последовало за неудачной апелляцией Ульбрихта в 2017 году.
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал смягчить наказание Ульбрихту в случае переизбрания. Это обещание он выполнил.