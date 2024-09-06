Трамп пообещал спасти TikTok в случае избрание на пост президента

«Все, кто хочет сохранить TikTok в Америке, голосуйте за Трампа. Если вам наплевать на TikTok, на безопасность и процветание нашей страны, вы можете голосовать за марксистов, которые ее уничтожат», — заявил Трамп. Он утверждал, что его политические оппоненты стремятся запретить TikTok в США, и подчеркнул свою популярность на платформе, где у него почти 11 миллионов подписчиков.

Заявление Трампа прозвучало на фоне юридических проблем TikTok в США. Министерство юстиции США недавно подало иск против гиганта социальных сетей, ссылаясь на нарушения, связанные со сбором персональных данных детей младше 13 лет без согласия родителей.