Трамп пообещал спасти TikTok в случае избрание на пост президента

Опубликовано 06 сентября 2024, 13:301 мин.
Трамп пообещал спасти TikTok в случае избрание на пост президентаНесмотря на продолжающиеся судебные разбирательства
Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, пообещал «спасти» TikTok и обеспечить его доступность для американских пользователей в случае победы на предстоящих выборах, пишет Лента.ру.
«Все, кто хочет сохранить TikTok в Америке, голосуйте за Трампа. Если вам наплевать на TikTok, на безопасность и процветание нашей страны, вы можете голосовать за марксистов, которые ее уничтожат», — заявил Трамп. Он утверждал, что его политические оппоненты стремятся запретить TikTok в США, и подчеркнул свою популярность на платформе, где у него почти 11 миллионов подписчиков.
Заявление Трампа прозвучало на фоне юридических проблем TikTok в США. Министерство юстиции США недавно подало иск против гиганта социальных сетей, ссылаясь на нарушения, связанные со сбором персональных данных детей младше 13 лет без согласия родителей.