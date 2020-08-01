Трамп пообещал заблокировать китайский TikTok в США

«Что касается TikTok, мы запретим его в США», — приводят журналисты слова Трампа.

Президент отметил, что может использовать чрезвычайные экономические полномочия или подписать указ для официального запрета TikTok в США уже в субботу. Также СМИ пишут, что Трамп дал понять: он не поддерживает возможность покупки приложения американской компанией.

Трамп уже не в первый раз говорит о TikTok. Ранее президент сообщал, что США рассматривают различные меры против приложения. Недавно группа сенаторов от Республиканской партии заявила, что существует опасность вмешательства Китая в президентские выборы 2020 года в США через TikTok.