Трамп провёл ужин для криптоинвесторов на $148 миллионов

На ужине были замечены известные фигуры из мира криптовалют, в том числе предприниматель Джастин Сан, который ранее столкнулся с обвинениями в манипуляции рынком. Он был главным держателем $TRUMP и получил от Трампа наручные часы в качестве «приза».

Некоторые участники признались, что мероприятие оказалось разочарованием. Даже VIP-гости не смогли пожать руку Трампу. Тем временем снаружи прошли протесты, участники которых обвиняли экс-президента в коррупции и требовали опубликовать список гостей.

Несмотря на критику, Трамп заявил, что будет поддерживать криптоотрасль в США.