Трамп провёл ужин для криптоинвесторов на $148 миллионов

Опубликовано 25 мая 2025, 06:451 мин.
Трамп провёл ужин для криптоинвесторов на $148 миллионовИ выступал всего 20 минут
Бывший президент США Дональд Трамп провёл ужин для инвесторов своей криптовалюты $TRUMP. Вход на мероприятие стоил недёшево — 220 человек потратили в общей сложности $ 148 миллионов, чтобы попасть туда. Ужин прошёл в его гольф-клубе в штате Вирджиния, и приглашённым пообещали VIP-встречу с Трампом. Однако в итоге он выступил всего около 20 минут и почти не общался с гостями.
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На ужине были замечены известные фигуры из мира криптовалют, в том числе предприниматель Джастин Сан, который ранее столкнулся с обвинениями в манипуляции рынком. Он был главным держателем $TRUMP и получил от Трампа наручные часы в качестве «приза».
Некоторые участники признались, что мероприятие оказалось разочарованием. Даже VIP-гости не смогли пожать руку Трампу. Тем временем снаружи прошли протесты, участники которых обвиняли экс-президента в коррупции и требовали опубликовать список гостей.
Несмотря на критику, Трамп заявил, что будет поддерживать криптоотрасль в США.