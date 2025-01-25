Трамп раскритиковал регуляторов ЕС за отношение к американским компаниям

Опубликовано 25 января 2025, 13:301 мин.
Трамп раскритиковал регуляторов ЕС за отношение к американским компаниямТехнологические гиганты Нового света
Президент США Дональд Трамп раскритиковал регулирующие органы Европейского союза за то, что они нацелены на крупнейшие американские технологические компании, такие как Apple, Google и *Meta, назвав их действия «формой налогообложения». На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп выразил недовольство строгими правилами ЕС, особенно его антимонопольными действиями против этих компаний и его позицией в отношении модерации контента.
Трамп особо отметил случай, когда Apple была вынуждена заплатить 13 миллиардов евро (14,4 миллиарда долларов) налогов после того, как Суд ЕС постановил, что Ирландия предоставила компании несправедливые налоговые преимущества.
Высказывания Трампа свидетельствуют о начале более широкого противостояния между США и ЕС в связи с агрессивным регулированием деятельности крупных технологических компаний, считают эксперты.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена