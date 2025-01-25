Трамп раскритиковал регуляторов ЕС за отношение к американским компаниям

Трамп особо отметил случай, когда Apple была вынуждена заплатить 13 миллиардов евро (14,4 миллиарда долларов) налогов после того, как Суд ЕС постановил, что Ирландия предоставила компании несправедливые налоговые преимущества.

Высказывания Трампа свидетельствуют о начале более широкого противостояния между США и ЕС в связи с агрессивным регулированием деятельности крупных технологических компаний, считают эксперты.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена