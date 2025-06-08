Трамп снова отложит запрет на работу TikTok в США

Текущая отсрочка заканчивается 19 июня, но, учитывая сложные отношения между США и Китаем, достичь соглашения до этой даты маловероятно. Дополнительную напряжённость создают и нестабильные тарифы на китайские товары, которые администрация Трампа начала вводить 2 апреля.

Ожидается, что торговые переговоры между странами возобновятся, но пока неизвестно, будет ли продажа TikTok обсуждаться отдельно.

Несмотря на неопределённость, некоторые компании, включая Oracle, всё ещё заинтересованы в покупке части американского сегмента TikTok.