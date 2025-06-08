Трамп снова отложит запрет на работу TikTok в США

Опубликовано 08 июня 2025, 07:301 мин.
Трамп снова отложит запрет на работу TikTok в СШАЕсли верить СМИ
Президент Дональд Трамп, по данным Wall Street Journal, собирается вновь отложить вступление в силу запрета на TikTok. Ранее он уже продлевал паузу 4 апреля, чтобы дать время для переговоров между TikTok, потенциальными покупателями в США и правительством Китая. Однако с тех пор в переговорах почти нет прогресса.
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Текущая отсрочка заканчивается 19 июня, но, учитывая сложные отношения между США и Китаем, достичь соглашения до этой даты маловероятно. Дополнительную напряжённость создают и нестабильные тарифы на китайские товары, которые администрация Трампа начала вводить 2 апреля.
Ожидается, что торговые переговоры между странами возобновятся, но пока неизвестно, будет ли продажа TikTok обсуждаться отдельно.
Несмотря на неопределённость, некоторые компании, включая Oracle, всё ещё заинтересованы в покупке части американского сегмента TikTok.