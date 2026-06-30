Трамп снова пригрозил Европе пошлинами, если они обложат налогами Google и др.

Так, в феврале Верховный суд США принял решение, что президент не может использовать закон 1974 года о чрезвычайных полномочиях для быстрого введения пошлин.

Суд постановил, что Конгресс не давал главе государства таких широких прав. Теперь, чтобы ввести новые пошлины, администрации нужно проводить долгие расследования, процесс может занять месяцы.