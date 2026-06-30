Опубликовано 30 июня 2026, 14:151 мин.
Трамп снова пригрозил Европе пошлинами, если они обложат налогами Google и др.Но его возможности ограничены
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на все товары из европейских стран, которые взимают налог с цифровых услуг. СМИ в пример ставят налог с рекламы у Google. Однако теперь, как пишут западные издания, у Трампа «гораздо меньше рычагов давления» для выполнения этой угрозы.
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Так, в феврале Верховный суд США принял решение, что президент не может использовать закон 1974 года о чрезвычайных полномочиях для быстрого введения пошлин.
Суд постановил, что Конгресс не давал главе государства таких широких прав. Теперь, чтобы ввести новые пошлины, администрации нужно проводить долгие расследования, процесс может занять месяцы.