TikTok перестал работать в конце субботы после вступления в силу закона, направленного на его запрет, из-за опасений, что данные приложения могут быть использованы «не по назначению» его китайской материнской компанией ByteDance. Трамп пообещал отсрочить запрет и найти решение. Он предложил создать совместное предприятие, в котором США будут владеть 50% акций TikTok. Бывший президент также заявил, что ни одна компания не будет нести ответственность за поддержание TikTok в сети, пока его указ не вступит в силу.