Опубликовано 19 января 2025, 22:211 мин.
Трамп вернул американцам TikTok — снова работает в СШАТрамп пообещал вернуть TikTok американцем, но случилось это раньше
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что возродит TikTok в США, как только вступит в должность в понедельник. Сначала некоторые американские пользователи сообщили, что смогли получить доступ к сайту TikTok, хотя само приложение по-прежнему было недоступно. Но всё произошло быстрее — оно уже работает.
TikTok перестал работать в конце субботы после вступления в силу закона, направленного на его запрет, из-за опасений, что данные приложения могут быть использованы «не по назначению» его китайской материнской компанией ByteDance. Трамп пообещал отсрочить запрет и найти решение. Он предложил создать совместное предприятие, в котором США будут владеть 50% акций TikTok. Бывший президент также заявил, что ни одна компания не будет нести ответственность за поддержание TikTok в сети, пока его указ не вступит в силу.
Сначала TikTok опубликовал сообщение для пользователей, в котором говорится, что он будет работать с Трампом над восстановлением доступа, как только он вступит в должность, а теперь и такое, что сервис продолжает свою работую