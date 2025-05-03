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Опубликовано 03 мая 2025, 04:30
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Трамп выбрал подержанный катарский самолет на роль «Борта номер один»

Из-за задержек Boeing
Президент США Дональд Трамп, разочарованный многолетними задержками компании Boeing, решил приобрести подержанный Boeing 747, ранее принадлежавший катарскому правительству, для использования в качестве временного Air Force One. Об этом сообщает издание Gizmodo. Новый самолет должен быть готов к осени 2025 года, чтобы заменить устаревшие Boeing 747-200, которым уже более 35 лет.
Трамп выбрал подержанный катарский самолет на роль «Борта номер один»
© Ferra.ru

В 2018 году Трамп заключил с Boeing контракт на $3,9 млрд для создания двух новых самолетов Air Force One на базе современных Boeing 747-8. Однако из-за проблем с поставками, сложностями в дизайне и нехваткой специалистов с допуском к секретным данным проект серьезно отстает от графика. Boeing сообщила, что самолеты могут быть готовы только к 2035 году, что выходит за рамки второго срока Трампа. Компания уже превысила бюджет на миллиарды долларов. Для ускорения процесса Трамп поручил компании L3Harris Technologies модифицировать катарский 747.

Air Force One — это не просто самолет, а летающий командный центр с передовыми системами навигации, шифрования и защиты. Однако быстро оснастить подержанный самолет всеми функциями будет сложно, и, вероятно, он получит лишь базовые улучшения, такие как новая окраска и коммуникационное оборудование.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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