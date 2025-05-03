Трамп выбрал подержанный катарский самолет на роль «Борта номер один»

В 2018 году Трамп заключил с Boeing контракт на $3,9 млрд для создания двух новых самолетов Air Force One на базе современных Boeing 747-8. Однако из-за проблем с поставками, сложностями в дизайне и нехваткой специалистов с допуском к секретным данным проект серьезно отстает от графика. Boeing сообщила, что самолеты могут быть готовы только к 2035 году, что выходит за рамки второго срока Трампа. Компания уже превысила бюджет на миллиарды долларов. Для ускорения процесса Трамп поручил компании L3Harris Technologies модифицировать катарский 747.

Air Force One — это не просто самолет, а летающий командный центр с передовыми системами навигации, шифрования и защиты. Однако быстро оснастить подержанный самолет всеми функциями будет сложно, и, вероятно, он получит лишь базовые улучшения, такие как новая окраска и коммуникационное оборудование.