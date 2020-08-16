Трамп завёл аккаунт в сервисе-конкуренте TikTok

На момент публикации новости у приветственного видео Трампа в Triller набралось больше миллиона просмотров. Ролик просто сообщает о том, что президент США теперь есть в Triller и призывает подписаться на него.

Всё это происходит на фоне попыток Трампа запретить TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, в США. Сервисом Triller, кстати, владеет компания из Лос-Анджелеса.

Напомним, в пятницу Трамп дал ByteDance 90 дней, чтобы продать часть TikTok американской компании. Новым владельцем американской доли бизнеса может стать Microsoft.