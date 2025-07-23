Трамп заявил, что помог криптосообществу избежать больших проблем

На прошлой неделе Министерство юстиции США прекратило расследование против основателя криптобиржи Kraken Джесси Пауэлла, которого подозревали в хакерских атаках и преследовании. Это решение совпало с позицией Трампа, который ослабил давление на криптоиндустрию и прекратил расследования в отношении других криптофирм.

Ранее Трамп также остановил попытки привлечь к ответственности китайского криптобизнесмена Джастина Сана, который пожертвовал деньги на кампанию Трампа.

Кроме того, дети Трампа недавно запустили собственный стейблкоин, который теперь будет работать по новым правилам GENIUS Act.