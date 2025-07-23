Трамп заявил, что помог криптосообществу избежать больших проблем

Опубликовано 23 июля 2025, 15:171 мин.
Трамп заявил, что помог криптосообществу избежать больших проблемИ похвастался поддержкой криптоиндустрии
Дональд Трамп подписал закон GENIUS Act, который вводит довольно мягкие правила для стейблкоинов — цифровых монет, привязанных к таким активам, как доллар. Во время церемонии подписания Трамп откровенно признался, что помог криптосообществу избежать больших проблем.
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На прошлой неделе Министерство юстиции США прекратило расследование против основателя криптобиржи Kraken Джесси Пауэлла, которого подозревали в хакерских атаках и преследовании. Это решение совпало с позицией Трампа, который ослабил давление на криптоиндустрию и прекратил расследования в отношении других криптофирм.
Ранее Трамп также остановил попытки привлечь к ответственности китайского криптобизнесмена Джастина Сана, который пожертвовал деньги на кампанию Трампа.
Кроме того, дети Трампа недавно запустили собственный стейблкоин, который теперь будет работать по новым правилам GENIUS Act.