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Опубликовано 07 мая 2025, 18:26
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Трампу и его семье захотели запретить выпускать криптовалюту

Как и другим президентам США
Сенаторы-демократы в США предложили новый законопроект, который запретит президентам, федеральным чиновникам и их семьям выпускать или продвигать криптовалюту. Закон направлен в первую очередь против Дональда Трампа и его участия в проектах с цифровыми активами.
Трампу и его семье захотели запретить выпускать криптовалюту

© Ferra.ru

Сенатор Джефф Меркли заявил, что возможность влиять на президента через покупку принадлежащих ему криптомонет — это «коррупционная схема», которая подрывает доверие к власти и может угрожать национальной безопасности.

Ранее демократы поддерживали другой законопроект о регулировании криптовалют, но отказались от него после двух событий: стало известно о возможной прибыли семьи Трампа в $2 млрд от сделки со стейблкоином, а также о розыгрыше ужина с Трампом среди владельцев его мем-коина $TRUMP, который уже принёс организаторам $320 млн.

Некоторые республиканцы тоже выразили обеспокоенность ситуацией. Сенатор Синтия Луммис заявила, что пора навести порядок в регулировании криптовалют, чтобы избежать "дикого запада" в этой сфере.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
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