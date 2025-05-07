Трампу и его семье захотели запретить выпускать криптовалюту

Сенатор Джефф Меркли заявил, что возможность влиять на президента через покупку принадлежащих ему криптомонет — это «коррупционная схема», которая подрывает доверие к власти и может угрожать национальной безопасности.

Ранее демократы поддерживали другой законопроект о регулировании криптовалют, но отказались от него после двух событий: стало известно о возможной прибыли семьи Трампа в $2 млрд от сделки со стейблкоином, а также о розыгрыше ужина с Трампом среди владельцев его мем-коина $TRUMP, который уже принёс организаторам $320 млн.

Некоторые республиканцы тоже выразили обеспокоенность ситуацией. Сенатор Синтия Луммис заявила, что пора навести порядок в регулировании криптовалют, чтобы избежать "дикого запада" в этой сфере.