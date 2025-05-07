Трампу и его семье захотели запретить выпускать криптовалюту

Опубликовано 07 мая 2025, 18:261 мин.
Трампу и его семье захотели запретить выпускать криптовалютуКак и другим президентам США
Сенаторы-демократы в США предложили новый законопроект, который запретит президентам, федеральным чиновникам и их семьям выпускать или продвигать криптовалюту. Закон направлен в первую очередь против Дональда Трампа и его участия в проектах с цифровыми активами.
© Ferra.ru
Сенатор Джефф Меркли заявил, что возможность влиять на президента через покупку принадлежащих ему криптомонет — это «коррупционная схема», которая подрывает доверие к власти и может угрожать национальной безопасности.
Ранее демократы поддерживали другой законопроект о регулировании криптовалют, но отказались от него после двух событий: стало известно о возможной прибыли семьи Трампа в $2 млрд от сделки со стейблкоином, а также о розыгрыше ужина с Трампом среди владельцев его мем-коина $TRUMP, который уже принёс организаторам $320 млн.
Некоторые республиканцы тоже выразили обеспокоенность ситуацией. Сенатор Синтия Луммис заявила, что пора навести порядок в регулировании криптовалют, чтобы избежать "дикого запада" в этой сфере.