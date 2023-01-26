Трампу разрешат вернуться в крупнейшую в мире соцсеть. Но под чутким контролем

Первоначально Трамп был удален из Facebook* после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года, тогда он публично похвалил участников сего “захвата”.

Metaпо итогу пересмотрела решение о блокировке. Трампу в конечном итоге будет разрешено вернуться на Facebook, однако бывший президент в случае чего будет подврегнут более жестким “наказаниям" за будущие нарушения политики.

Но нужно ли это восстановление Трампу? Дело в том, что он уже достаточно давно развивает собственную соцсеть Truth Social. По крайней мере в Twitter (после недавней разблокировки его аккаунта) он возвращаться не собирался.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России