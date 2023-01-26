Трампу разрешат вернуться в крупнейшую в мире соцсеть. Но под чутким контролем

Трампу разрешат вернуться в крупнейшую в мире соцсеть. Но под чутким контролемРанее его разблокировали в Twitter
Meta* решила восстановить аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа после того, как два года назад он был заблокирован из-за “Захвата Капитолия”. Трамп сможет получить доступ к своим аккаунтам в Facebook* и Instagram* в "ближайшие недели", но при этом за его аккаунтом будет установлен более строгий контроль.
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Первоначально Трамп был удален из Facebook* после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года, тогда он публично похвалил участников сего “захвата”.
Metaпо итогу пересмотрела решение о блокировке. Трампу в конечном итоге будет разрешено вернуться на Facebook, однако бывший президент в случае чего будет подврегнут более жестким “наказаниям" за будущие нарушения политики.
Но нужно ли это восстановление Трампу? Дело в том, что он уже достаточно давно развивает собственную соцсеть Truth Social. По крайней мере в Twitter (после недавней разблокировки его аккаунта) он возвращаться не собирался.
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