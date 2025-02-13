Трекеры Samsung не работают с любым Android-смартфоном. Фанат это исправил

Приложение работает в обход проверки в приложении SmartThings, позволяя пользователям отслеживать предметы и просматривать историю местоположения. Однако «uTag» официально не одобрен Samsung, а значит, может быть закрыт в любой момент.

Для использования приложения вам потребуется учетная запись Samsung, что может представлять опасность, если Samsung решит заблокировать доступ, отмечают эксперты.

Хотя Galaxy SmartTags доступны по цене — около 60 долларов за упаковку из четырех штук, — не стоит покупать их только из-за этого приложения.