Трекеры Samsung не работают с любым Android-смартфоном. Фанат это исправил

Опубликовано 13 февраля 2025, 17:151 мин.
Трекеры Samsung не работают с любым Android-смартфоном. Фанат это исправилЕсли компания не вмешается
Новое приложение позволило любому телефону Android использовать трекеры Samsung. Samsung Galaxy SmartTag — надежный трекер, если верить обзорам, но до сих пор он работал только с устройствами Galaxy. Новое приложение под названием «uTag» меняет эту ситуацию, позволяя любому телефону на базе Android использовать SmartTag — по крайней мере, пока.
© uTag / 9to5Google
Приложение работает в обход проверки в приложении SmartThings, позволяя пользователям отслеживать предметы и просматривать историю местоположения. Однако «uTag» официально не одобрен Samsung, а значит, может быть закрыт в любой момент.
Для использования приложения вам потребуется учетная запись Samsung, что может представлять опасность, если Samsung решит заблокировать доступ, отмечают эксперты.
Хотя Galaxy SmartTags доступны по цене — около 60 долларов за упаковку из четырех штук, — не стоит покупать их только из-за этого приложения.