Trend Micro и Intel объединились в борьбе с безфайловыми вирусами

Сотрудничество объединяет Trend Vision One на базе искусственного интеллекта с технологией Intel Threat Detection Technology (TDT) для «более эффективного обнаружения и реагирования» на эти «скрытные» угрозы.

Благодаря интеграции технологии сканирования памяти с аппаратным ускорением Intel решение может выполнять более глубокое и частое сканирование для выявления безфайловых атак, которые сложнее обнаружить.

На выставке CES 2025 компании уже демонстрируют эту технологию, подчеркивая, что она обеспечивает «проактивную защиту без ущерба для производительности системы», заявляют представители компаний.