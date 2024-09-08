Тренд в TikTok с «бесплатными деньгами» привел к судебному делу

Chase Bank сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами после того, как обнаружил тысячи людей, пытавшихся провернуть эту аферу. «Вкладывание фальшивого чека и снятие средств — это мошенничество, простое и понятное», — заявил представитель Chase изданию Wall Street Journal.

Вирусные видеоролики, рекламирующие эту аферу, набрали десятки миллионов просмотров на TikTok. Chase отреагировал на это, заморозив счета, вовлеченные в мошенничество, и предоставив полиции записи с камер наблюдения и другую информацию.