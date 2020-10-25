Приложения
Сегодня 17:51
Три детских приложения для Android могли незаконно собирать личные данные
Google уже их удалила
Google удалила из магазина Play Store три детских приложения для Android с общим количеством скачиваний в 20 млн. Эти программы нарушали правила компании по сбору данных.
Приложения назывались Princess Salon, Number Coloring и Cats & Cosplay. Дело в том, что данные программы использовали версии движков Unity, Appodeal и Umeng, которые собирали информацию Android ID и Android Advertising ID (AAID). Это позволяло отслеживать пользователей смартфонов.
Пока неясно, сколько данных передали эти приложения, и передали ли вообще. Тем не менее, Google уже принял меры, так как нарушение правил всё равно было.
Сегодня мы также писали о том, что специалисты по кибербезопасности обнаружили 21 вредоносное Android-приложение, которое бомбардировало пользователей назойливой рекламой.