Три нетипичных способа ускорить работу браузера

Три нетипичных способа ускорить работу браузераНа примере Google Chrome и Яндекс.Браузера
На сегодняшний день самыми популярными среди пользователей в России браузерами являются Chrome и Яндекс.Браузер. Хотя нужно сказать, что они - это копия Chromium, но с несколькими дополнениями. И есть несколько необычных способов заставить перечисленные браузеры работать быстрее.
Фото: iXBT.com
Для того чтобы правильно понять инструкцию, приведённую ниже, вам нужно сначала скачать один из браузеров: Chromium, Google Chrome или Яндекс.Браузер. После этого вы можете переходить к ускорению их работы.
- Скрытые настройки. Для того, чтобы ускорить работу браузера, вам нужно просто активировать API Vulkan. Но получится это лишь в том случае, если вы покупали компьютер после 2012 года.
Для активации API Vulkan нужно выполнить несколько простых действий. Сначала введите адресной строке браузера chrome://flags (если у вас Google Chrome или Chromium), about:flags (если у вас Яндекс.Браузер). Далее найдите в поиске Vulkan, переключите параметр Enable, перезагрузите браузер при помощи кнопки Relaunch.
- RAM. Вам необходимо установить веб-браузер на RAM-диск. Для этого скачайте и откройте Softperfect RAM Disk. Желательно делать это от имени администратора. Далее нажмите на плюсик зелёного цвета и создайте диск формата NTFS или FAT32, размер которого - 1-2 ГБ. После этого выполните установку браузера на диск, который вы создали: делается это с помощью установщика либо при помощи переноса файлов вручную. Наконец, запустите ярлык установленного браузера либо вручную перенесённого .exе.
- Скрытые параметры Windows. Загрузите и запустите TCPOptimizer.exe (лучше всего - от имени администратора). После этого установите значение Optimal или Custom, нажмите «Применить». Остаётся лишь перезагрузить компьютер.