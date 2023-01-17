Три нетипичных способа ускорить работу браузера

Для того чтобы правильно понять инструкцию, приведённую ниже, вам нужно сначала скачать один из браузеров: Chromium, Google Chrome или Яндекс.Браузер. После этого вы можете переходить к ускорению их работы.

Скрытые настройки. Для того, чтобы ускорить работу браузера, вам нужно просто активировать API Vulkan. Но получится это лишь в том случае, если вы покупали компьютер после 2012 года.

Для активации API Vulkan нужно выполнить несколько простых действий. Сначала введите адресной строке браузера chrome://flags (если у вас Google Chrome или Chromium), about:flags (если у вас Яндекс.Браузер). Далее найдите в поиске Vulkan, переключите параметр Enable, перезагрузите браузер при помощи кнопки Relaunch.