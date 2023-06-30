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13:45, 30 июня 2023
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Три просмотра и можешь искать себе новую платформу: YouTube готовится к борьбе с AdBlock

И с любыми другими блокировщиками рекламы

YouTube подтвердил, что тестирует новую политику «трех страйков» для пользователей, использующих блокировщики рекламы на платформе. После просмотра трех видео с включенным, например, AdBlock вы не сможете пользоваться платформой до отключения блокировщика.

Этот шаг связан с тем, что YouTube стремится бороться с пользователями, обходящими рекламу с помощью сторонних приложений или расширений.

Недавно один из пользователей Reddit обнаружил у себя всплывающее меню, которое появилось после просмотра видео с включенным блокировщиком рекламы.

Три просмотра и можешь искать себе новую платформу: YouTube готовится к борьбе с AdBlock
Reddit_n_Me

Там ему написали, что воспроизведение видео будет заблокировано, если пользователь не разрешит рекламу или не отключит блокировщик рекламы. Представлены два варианта: разрешить рекламу в блокировщике рекламы или приобрести подписку YouTube Premium.

Неясно, распространяется ли эта функция на всех пользователей или будет ограничена определенными регионами или блокировщиками рекламы.

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