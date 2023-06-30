Три просмотра и можешь искать себе новую платформу: YouTube готовится к борьбе с AdBlock

Этот шаг связан с тем, что YouTube стремится бороться с пользователями, обходящими рекламу с помощью сторонних приложений или расширений.

Недавно один из пользователей Reddit обнаружил у себя всплывающее меню, которое появилось после просмотра видео с включенным блокировщиком рекламы.