Три типа учетных записей: как еще Илон Маск повлияет на Twitter

Три типа учетных записей: как еще Илон Маск повлияет на TwitterВидимо, это далеко не конец
Эстер Кроуфорд, вице-президент Твиттера, возглавляющая обновленную подписку Twitter Blue, подтвердила, что в дополнение к синим галочкам компания будет использовать отдельную "официальную" метку для "избранных" аккаунтов. Получается, что в сумме будет три типа аккаунтов.
По словам Кроуфорд, ярлык "официальный" будет зарезервирован для "правительственных аккаунтов, коммерческих компаний, деловых партнеров, крупных СМИ, издателей и некоторых общественных деятелей". Пока неясно, как Twitter будет определять, какие аккаунты попадают под эту категорию, и придется ли им проходить дополнительный процесс проверки. “Не все ранее верифицированные аккаунты получат ярлык "Официальный", и этот ярлык не доступен для покупки”, - написал Кроуфорд в Твиттере.
Новые "официальные" ярлыки немного напоминают уже существующую систему верификации Twitter (с синими галочками), которую Маск и другие критиковали как несправедливую.
Ожидается, что "официальный" ярлык и расширенная проверка будут введены в ближайшие дни.