Трое голосовавших за запрет TikTok политиков США активно вели там аккаунты

Кто голосовал за законопроект, сохраняя учетную запись TikTok, на которой за последнюю неделю было опубликовано новое видео?

Джефф Джексон, демократ от Северной Каролины

Колин Оллред, демократ из Техаса

Шон Кастен, демократ из Иллинойса

Выделяется среди них Джексон, который выложил новое видео всего за день до голосования, объяснив свою уверенность в том, что ByteDance продаст компанию, позволив TikTok продолжить работу.

Хотя все вышеупомянутые представители являются демократами, это может быть просто попыткой партии наладить контакт с молодыми людьми — основной базой пользователей TikTok, считает редактор Gizmodo.