Трое голосовавших за запрет TikTok политиков США активно вели там аккаунты

Опубликовано 15 марта 2024, 08:15
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Трое голосовавших за запрет TikTok политиков США активно вели там аккаунтыПалата представителей приняла законопроект о принудительной продаже TikTok
В среду Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, теперь TikTok либо будет запрещен в стране, либо китайская компания должна его продать. Правда, есть интересный нюанс: как минимум трое политиков, голосовавших за запрет, активно вели свои TikTok-аккаунты.
Кто голосовал за законопроект, сохраняя учетную запись TikTok, на которой за последнюю неделю было опубликовано новое видео?
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Джефф Джексон, демократ от Северной Каролины
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Колин Оллред, демократ из Техаса
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Шон Кастен, демократ из Иллинойса
Выделяется среди них Джексон, который выложил новое видео всего за день до голосования, объяснив свою уверенность в том, что ByteDance продаст компанию, позволив TikTok продолжить работу.
Хотя все вышеупомянутые представители являются демократами, это может быть просто попыткой партии наладить контакт с молодыми людьми — основной базой пользователей TikTok, считает редактор Gizmodo.