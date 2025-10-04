Тролли стали рассылать европейцам письма с обвинениями в просмотре порно

Вскоре выяснилось, что это подделка. Пользователи делились похожими историями в сети, а журналисты обратились за комментарием в T-Mobile. Компания официально заявила: никакие такие письма она не рассылала. Оператор подчеркнул, что не следит за интернет-активностью клиентов и не ограничивает доступ к сайтам, кроме «случаев защиты от реально опасных ресурсов». Сейчас T-Mobile расследует происхождение этих «писем-пугалок» и связывается с абонентами.

Зачем это сделали неизвестные — до конца непонятно. Похоже, что здесь нет скрытой схемы мошенничества, и всё сводится к обычному троллингу: кто-то хотел напугать людей ради забавы.

Как злоумышленники получили адреса пользователей — вопрос открытый. Возможно, это последствия «многочисленных утечек данных у T-Mobile», пишут СМИ.