«Троянский конь»: власти США резко раскритиковали TikTok

«Зачем вам внедрять это в США в условиях, когда китайцы могут манипулировать данными, чтобы либо намеренно показывать что-то нашему населению — материалы, вызывающие разногласия в обществе, — и удалять то, что выставляет их в плохом свете?» — заявил Джойс.

В TikTok в свою очередь говорят, что соцсеть представляет не бóльшую угрозу, чем YouTube. Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о запрете TikTok.