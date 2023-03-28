«Троянский конь»: власти США резко раскритиковали TikTok

11:58, 28 марта 2023
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«Троянский конь»: власти США резко раскритиковали TikTokСчитают, что он манипулирует общественным мнением
Глава отдела кибербезопасности Агентства национальной безопасности (АНБ) США Роб Джойс назвал TikTok китайским «троянским конём». Американские власти считают, что представляет собой долгосрочную стратегическую проблему для кибербезопасности страны.
Фото: Unsplash
«Зачем вам внедрять это в США в условиях, когда китайцы могут манипулировать данными, чтобы либо намеренно показывать что-то нашему населению — материалы, вызывающие разногласия в обществе, — и удалять то, что выставляет их в плохом свете?» — заявил Джойс.
В TikTok в свою очередь говорят, что соцсеть представляет не бóльшую угрозу, чем YouTube. Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио представил законопроект о запрете TikTok.