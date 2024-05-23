Truecaller и Microsoft позволят отвечать на звонки вашему «ИИ-двойнику»

Сотрудничая с Azure AI Speech от Microsoft, Truecaller позволяет пользователям записать короткий голосовой клип. Эта запись станет образцом для вашего голосового ИИ-двойника.

Ранее ассистент Truecaller (доступный в ограниченных регионах) мог отсеивать звонки и сообщать о цели звонящего. Вы могли ответить, попросить помощника ответить или полностью заблокировать звонок. Теперь помощник может отвечать вашим, но искусственным, голосом.

Microsoft подчеркивает ограниченность использования функции персонального голоса, например, для помощников ИИ, и добавляет «водяные знаки» ко всем сгенерированным голосам. Кроме того, «кодекс поведения» требует от пользователей получать согласие на запись голоса и запрещает выдавать себя за другого человека.