Турция начала расследование в отношении Facebook за изменение правил WhatsApp

Как пишет «РИА Новости», Антимонопольный комитет даже приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp.

СМИ уточняют, что нововведения мессенджера вызвали критику в Турции. В турецком Twitter стал популярным хэштег #WhatsAppSiliyoruz (#УдаляемВотсап). Сегодня утром стало известно, что от мессенджера отказался президент Турции. ТАСС утверждает, что многие сотрудники турецких госучреждений начали переходить в Telegram и местный мессенджер BIP.

Напомним, WhatsApp будет делиться с Facebook данными о номере телефона, транзакциях и IP-адресах пользователей. Новая политика уже заставила людей и из других стран мира регистрироваться в иных мессенджерах.