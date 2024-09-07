Twiitter начал искать способы урегулирования споров с властями Бразилии

Targeted Victory, известная своей работой с различными республиканскими кампаниями и «комитетами политических действий», является крупным игроком в американской политике. В этом предвыборном сезоне фирма заключила контракты на сумму более 75 миллионов долларов, а ее крупнейшим клиентом стал Республиканский национальный комитет. Аббуд, который ранее занимал должность пресс-секретаря в кампании бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и работал в Госдепартаменте во время администрации Трампа, предоставил WIRED заявление компании, но не дал дополнительных комментариев.

Сотрудничество происходит в тот момент, когда сосцеть X заблокирована в стране после того, как не выполнила судебный приказ об удалении контента, который был признан распространяющим дезинформацию о выборах в Бразилии. Владелец X, Илон Маск, публично раскритиковал Верховный суд обвинив их в цензуре.