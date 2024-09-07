Приложения
Опубликовано 07 сентября 2024, 22:30
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Twiitter начал искать способы урегулирования споров с властями Бразилии

Теперь сотрудничает с консалтинговой фирмой GOP
X, ранее известная как Twitter, похоже, сотрудничает с Targeted Victory, известной республиканской консалтинговой фирмой и компанией по связям с общественностью, чтобы урегулировать ситуацию с недавней приостановкой работы в Бразилии, пишут СМИ. Майкл Аббуд (Michael Abboud), управляющий директор Targeted Victory, участвовал в урегулировании ситуации, о чем стало известно из его ответа на запрос WIRED.
Twiitter начал искать способы урегулирования споров с властями Бразилии
© Ferra

Targeted Victory, известная своей работой с различными республиканскими кампаниями и «комитетами политических действий», является крупным игроком в американской политике. В этом предвыборном сезоне фирма заключила контракты на сумму более 75 миллионов долларов, а ее крупнейшим клиентом стал Республиканский национальный комитет. Аббуд, который ранее занимал должность пресс-секретаря в кампании бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и работал в Госдепартаменте во время администрации Трампа, предоставил WIRED заявление компании, но не дал дополнительных комментариев.

Сотрудничество происходит в тот момент, когда сосцеть X заблокирована в стране после того, как не выполнила судебный приказ об удалении контента, который был признан распространяющим дезинформацию о выборах в Бразилии. Владелец X, Илон Маск, публично раскритиковал Верховный суд обвинив их в цензуре.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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#Бразилия
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