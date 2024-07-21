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Опубликовано 21 июля 2024, 09:45
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Twitch восстановил аккаунт Дональда Трампа после трехлетнего бана

Выборы близко
Twitch снял трехлетний бан с аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, говорится в заявлении платформы. Стриминговая платформа блокировала аккаунт Трампа после беспорядков в Капитолии из-за его «подстрекательской риторики».
Twitch восстановил аккаунт Дональда Трампа после трехлетнего бана
© Ferra

В заявлении платформы, принадлежащей Amazon, говорится следующее: «Мы восстановили канал бывшего президента Трампа на Twitch. Мы считаем, что полезно узнавать о кандидатах в президенты напрямую, когда это возможно». Трамп теперь является официальным кандидатом от республиканцев на пост президента США. Восстановление канала последовало за аналогичными действиями других крупных платформ: Metaнедавно восстановила аккаунты Трампа в Facebook и Instagram*.

Трамп присоединился к Twitch в 2019 году во время своей предвыборной кампании против Джо Байдена, он использовал платформу для трансляции митингов и предвыборных мероприятий.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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