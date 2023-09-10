Twitter-аккаунт создателя криптовалюты Ethereum взломали

Согласно сообщениям в социальных сетях, в результате было похищено несколько NFT. Сам Бутерин пока никак не отреагировал на этот инцидент.

Инцидент со взломом вызвал бурную реакцию интернет-сообщества: появились домыслы, мемы и реальные опасения по поводу безопасности. Некоторые с юмором рассуждали о потенциальной выгоде, которую хакер мог получить за счет ложного сообщения в Twitter о массовой распродаже Ethereum. Многие были удивлены тем, что такой технически подкованный человек, как Бутерин, мог стать жертвой подобной атаки, и, по слухам, это могла быть атака с подменой SIM-карты.

Несмотря на киберинцидент, цена Ethereum (ETH) оставалась относительно стабильной.