Приложения
19:21, 10 сентября 2023
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Twitter-аккаунт создателя криптовалюты Ethereum взломали

Сам он пока ничего не комментировал

Сообщается, что Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, стал жертвой хакеров, получивших несанкционированный доступ к его аккаунту X (бывший Twitter). Хакеры разместили фишинговые ссылки, пытаясь обмануть подписчиков Бутерина, предлагая подозрительно выглядящую аферу с «памятными NFT».

Согласно сообщениям в социальных сетях, в результате было похищено несколько NFT. Сам Бутерин пока никак не отреагировал на этот инцидент.

Инцидент со взломом вызвал бурную реакцию интернет-сообщества: появились домыслы, мемы и реальные опасения по поводу безопасности. Некоторые с юмором рассуждали о потенциальной выгоде, которую хакер мог получить за счет ложного сообщения в Twitter о массовой распродаже Ethereum. Многие были удивлены тем, что такой технически подкованный человек, как Бутерин, мог стать жертвой подобной атаки, и, по слухам, это могла быть атака с подменой SIM-карты.

Несмотря на киберинцидент, цена Ethereum (ETH) оставалась относительно стабильной.

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