Twitter бесплатно раздал премиум-подписки, но люди остались недовольны

Twitter бесплатно раздал премиум-подписки, но люди остались недовольныИ успели пожаловаться в тот же Twitter
X предоставил бесплатные подписки Premium и Premium Plus аккаунтам с большим количеством верифицированных подписчиков. Однако это привело к тому, что некоторые из этих людей стали… жаловаться.
До приобретения Маском X (ранее известной как Twitter) синие галочки верификации ставили только знаменитостям, журналистам, политикам и другим публичным персонам. Затем платформа ввела платную верификацию, сделав флажок доступным для всех, кто готов заплатить.
Согласно нынешней системе, «влиятельные» аккаунты X с большим количеством подписчиков, у которых есть оплаченная подписка, проходят автоматическую верификацию.
На скриншоте, опубликованном Питером Кафкой из Business Insider, показано сообщение, которое пользователи получают при автоматической верификации по новой системе.