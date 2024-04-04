Twitter бесплатно раздал премиум-подписки, но люди остались недовольны

До приобретения Маском X (ранее известной как Twitter) синие галочки верификации ставили только знаменитостям, журналистам, политикам и другим публичным персонам. Затем платформа ввела платную верификацию, сделав флажок доступным для всех, кто готов заплатить.

Согласно нынешней системе, «влиятельные» аккаунты X с большим количеством подписчиков, у которых есть оплаченная подписка, проходят автоматическую верификацию.

На скриншоте, опубликованном Питером Кафкой из Business Insider, показано сообщение, которое пользователи получают при автоматической верификации по новой системе.