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Опубликовано 04 апреля 2024, 22:30
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Twitter бесплатно раздал премиум-подписки, но люди остались недовольны

И успели пожаловаться в тот же Twitter
Недавний шаг Илона Маска по раздаче премиум-подписок в соцсети X (бывший Twitter) привел к непредвиденным последствиям: волне негодования.
Twitter бесплатно раздал премиум-подписки, но люди остались недовольны
© Ferra

X предоставил бесплатные подписки Premium и Premium Plus аккаунтам с большим количеством верифицированных подписчиков. Однако это привело к тому, что некоторые из этих людей стали… жаловаться.

Кто-то, видимо, забыл, что даже просто пользуясь X он обогащает Маска.

Кто-то, видимо, забыл, что даже просто пользуясь X он обогащает Маска.

© Скриншот Ferra.ru

До приобретения Маском X (ранее известной как Twitter) синие галочки верификации ставили только знаменитостям, журналистам, политикам и другим публичным персонам. Затем платформа ввела платную верификацию, сделав флажок доступным для всех, кто готов заплатить.

Согласно нынешней системе, «влиятельные» аккаунты X с большим количеством подписчиков, у которых есть оплаченная подписка, проходят автоматическую верификацию.

На скриншоте, опубликованном Питером Кафкой из Business Insider, показано сообщение, которое пользователи получают при автоматической верификации по новой системе.

Twitter бесплатно раздал премиум-подписки, но люди остались недовольны

© Peter Kafka

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#подписка
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#TWITTER