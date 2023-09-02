Twitter будет обучать свои ИИ-модели на общедоступных данных

Илон Маск, владелец X, подтвердил изменения, но заверил, что собираться будут только общедоступные данные, без учета личных сообщений. Хотя X не имеет сильных амбиций в области искусственного интеллекта, Маск открыл компанию xAI, ставящую перед собой высокие цели по изучению Вселенной, намекая на возможность сотрудничества с X в рамках этой миссии.

Другим возможным вариантом является стремление X войти в сферу «рабочих» соцсетей: Маск выразил пренебрежение к LinkedIn и намекнул на создание более привлекательной альтернативы.

Хотя существуют предположения о возможности продажи данных пользователей, никаких конкретных доказательств этому нет, и в прошлом X использовала данные в основном в своих интересах, а не в интересах третьих лиц.