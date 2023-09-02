Twitter будет обучать свои ИИ-модели на общедоступных данных

Twitter будет обучать свои ИИ-модели на общедоступных данныхИ не только
Гигант социальных сетей, ранее известный как Twitter, а ныне X, вызвал споры своими планами по сбору данных пользователей, сведений о работе и образовании. Недавнее обновление политики конфиденциальности показало, что X намерена использовать эти данные, наряду с общедоступной информацией, для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).
Илон Маск, владелец X, подтвердил изменения, но заверил, что собираться будут только общедоступные данные, без учета личных сообщений. Хотя X не имеет сильных амбиций в области искусственного интеллекта, Маск открыл компанию xAI, ставящую перед собой высокие цели по изучению Вселенной, намекая на возможность сотрудничества с X в рамках этой миссии.
Другим возможным вариантом является стремление X войти в сферу «рабочих» соцсетей: Маск выразил пренебрежение к LinkedIn и намекнул на создание более привлекательной альтернативы.
Хотя существуют предположения о возможности продажи данных пользователей, никаких конкретных доказательств этому нет, и в прошлом X использовала данные в основном в своих интересах, а не в интересах третьих лиц.