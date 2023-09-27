Twitter будет оповещать о «теневом бане»

Андреа Конвей (Andrea Conway), дизайнер X, представила два скриншота предстоящей функции. Один из них представляет собой предупреждение на вкладке уведомлений, а другой - информационную страницу, объясняющую, почему видимость учетной записи может быть ограничена.

Сообщение информирует пользователей о том, что их учетная запись может содержать чувствительный контент, например графические изображения, насилие, обнаженную натуру или символы ненависти, в связи с чем на их сообщения может быть наложено предупреждение. Кроме того, может быть ограничен охват аудитории и видимость контента. У пользователей будет возможность обжаловать эти решения.