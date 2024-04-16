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Опубликовано 16 апреля 2024, 14:26
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Twitter будет взимать плату с новых пользователей за публикации

Для борьбы с ботами
Илон Маск подтвердил свой план по борьбе с ботами на сайте X (бывший Twitter), подтверждая потенциальную плату для новых пользователей, которые хотят размещать любой контент на платформе.
Twitter будет взимать плату с новых пользователей за публикации
© Ferra

Маск утверждает, что «небольшая плата» за новые аккаунты — это «единственный способ» обуздать неустанное создание ботов. Он считает, что инструменты искусственного интеллекта могут легко обойти традиционные тесты CAPTCHA, используемые для выявления ботов.

Те, кто решит не платить, по-прежнему смогут следить за аккаунтами и читать сообщения, что, по сути, превратит X в бесплатную ленту новостей. Однако за разблокировку возможности публиковать посты придется заплатить.

Ни размер платы, ни дата запуска этой системы официально не раскрываются. Предыдущие слухи предполагали ежегодную плату в размере 1 доллара для непроверенных пользователей.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#социальная сеть
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#деньги
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#спам
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#TWITTER