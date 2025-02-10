Опубликовано 10 февраля 2025, 09:451 мин.
Twitter был исключением: Илон Маск не захотел покупать TikTok«Обычно я создаю компании с нуля»
Илон Маск опроверг свою заинтересованность в покупке TikTok, заявив, что не делал предложения и не планирует его делать. Выступая на немецкой конференции, он сказал, что не пользуется TikTok и не стремится стать его владельцем. Маск, купивший Twitter (теперь X) в 2022 году, сказал, что эта покупка была исключением, поскольку обычно он создает компании с нуля.
Ранее сообщалось, что Китай может рассмотреть возможность позволить X Маска взять на себя американские операции TikTok, если приложение окажется под запретом. Президент США Дональд Трамп, который когда-то поддерживал запрет TikTok, с тех пор изменил свою позицию, приписывая приложению заслугу в том, что оно помогло ему завоевать молодых избирателей. Он также предположил, что Маск или Ларри Эллисон из Oracle могут купить TikTok в рамках сделки с правительством США.
Маск также затронул тему искусственного интеллекта, заявив, что его компания xAI будет конкурировать с китайской DeepSeek.