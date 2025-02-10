Twitter был исключением: Илон Маск не захотел покупать TikTok

Ранее сообщалось, что Китай может рассмотреть возможность позволить X Маска взять на себя американские операции TikTok, если приложение окажется под запретом. Президент США Дональд Трамп, который когда-то поддерживал запрет TikTok, с тех пор изменил свою позицию, приписывая приложению заслугу в том, что оно помогло ему завоевать молодых избирателей. Он также предположил, что Маск или Ларри Эллисон из Oracle могут купить TikTok в рамках сделки с правительством США.

Маск также затронул тему искусственного интеллекта, заявив, что его компания xAI будет конкурировать с китайской DeepSeek.