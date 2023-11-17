Twitter Илона Маска представил «убийцу HeadHunter»Сервис по поиску работы
X (в прошлом Twitter) официально представил свой инструмент поиска работы. Первоначально функция тестировалась в бета-версии среди проверенных пользователей, теперь же она доступна всем участникам X, а в ближайшее время планируется ее выход на iOS и Android в виде отдельного приложения.
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Функция поиска работы X в настоящее время демонстрирует вакансии в известных технологических компаниях, включая SpaceX, Tesla, Neuralink и x.ai. Несмотря на первоначальную простоту, позволяющую пользователям просматривать объявления и описания, более глубокое изучение политики конфиденциальности X намекает на более масштабные цели. Платформа может собирать данные о трудовой биографии пользователей для потенциальных заявок на работу и рекомендаций, возможно, намекая на перспективные функции рекрутинга.
В то время как текущий инструмент направляет пользователей на сторонние сайты для подачи заявок, компания экспериментирует с «карточками вакансий» для упрощения обмена отдельными объявлениями в рамках платформы.