Twitter Илона Маска представил «убийцу HeadHunter»

Функция поиска работы X в настоящее время демонстрирует вакансии в известных технологических компаниях, включая SpaceX, Tesla, Neuralink и x.ai. Несмотря на первоначальную простоту, позволяющую пользователям просматривать объявления и описания, более глубокое изучение политики конфиденциальности X намекает на более масштабные цели. Платформа может собирать данные о трудовой биографии пользователей для потенциальных заявок на работу и рекомендаций, возможно, намекая на перспективные функции рекрутинга.

В то время как текущий инструмент направляет пользователей на сторонние сайты для подачи заявок, компания экспериментирует с «карточками вакансий» для упрощения обмена отдельными объявлениями в рамках платформы.