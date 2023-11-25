Twitter Илона Маска столкнулся с рекламными проблемами: крупные бренды бегут, $75 млн на кону

Twitter Илона Маска столкнулся с рекламными проблемами: крупные бренды бегут, $75 млн на конуУ компании есть, чем ответить
Twitter Илона Маска столкнулся с рекламными проблемами. Последствия «поддержки» Илоном Маском антисемитской теории заговора сильно бьют по X: во внутренних документах говорится о возможной потере к концу года ошеломляющих 75 млн долларов доходов от рекламы. Хотя такие крупные компании, как IBM, Apple и Disney, уже приостановили рекламные кампании, список может расшириться такими тяжеловесами, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Разоблачение произошло на фоне опасений по поводу влияния Маска и его решений по модерации контента, что заставило бренды пересмотреть свою связь с X. Гигант социальных сетей отчаянно пытается привлечь рекламодателей во время важнейшего праздничного квартала, но более 100 брендов уже «полностью приостановили» рекламу, а еще десятки «находятся под угрозой».
Попытка Маска переложить вину на левую организацию Media Matters и судебные иски против нее придают еще больше драматизма шаткому положению платформы, поскольку X сталкивается с самыми сложными проблемами в области доходов от рекламы.
Вопрос заключается в следующем: сможет ли X пережить эту бурю, или отток рекламы - признак грядущих проблем?"