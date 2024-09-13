По умолчанию видео на Bluesky будет воспроизводиться в автоматическом режиме, однако пользователи могут отключить эту функцию в меню настроек. Платформа также поддерживает добавление субтитров и наложение меток контента, например, для взрослых. Однако есть и некоторые ограничения: пользователи могут загружать не более 25 видео и не более 10 Гб видеоконтента в день.

Внедрение этой видеофункции происходит постепенно, поэтому ее доступность может меняться. Для тех, кто хочет воспользоваться новой функцией, необходимо обновить мобильное приложение Bluesky до версии 1.91.

Децентрализованный «интернет будущего» предполагает создание сети, которая будет менее зависима от централизованных серверов и крупных компаний. Основные особенности включают: пиринговые сети, блокчейн и смарт-контракты, открытые протоколы и не только.