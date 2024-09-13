Приложения
Опубликовано 13 сентября 2024, 01:30
1 мин.

«Twitter Интернета будущего» — Bluesky — получил возможность постить видео

Новая функция для децентрализованной платформы
Bluesky, децентрализованная альтернатива X (бывший Twitter), получила функцию постинга видео. Начиная со среды пользователи могут загружать и делиться видео длительностью до 60 секунд как на сайте, так и в мобильном приложении.
«Twitter Интернета будущего» — Bluesky — получил возможность постить видео

© Bluesky

По умолчанию видео на Bluesky будет воспроизводиться в автоматическом режиме, однако пользователи могут отключить эту функцию в меню настроек. Платформа также поддерживает добавление субтитров и наложение меток контента, например, для взрослых. Однако есть и некоторые ограничения: пользователи могут загружать не более 25 видео и не более 10 Гб видеоконтента в день.

Внедрение этой видеофункции происходит постепенно, поэтому ее доступность может меняться. Для тех, кто хочет воспользоваться новой функцией, необходимо обновить мобильное приложение Bluesky до версии 1.91.

Децентрализованный «интернет будущего» предполагает создание сети, которая будет менее зависима от централизованных серверов и крупных компаний. Основные особенности включают: пиринговые сети, блокчейн и смарт-контракты, открытые протоколы и не только.