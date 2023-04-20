Twitter интернета-будущего: Bluesky стал доступен на Android

Однако, чтобы получить доступ к сервису, пользователям необходимо присоединиться к списку ожидания или получить код приглашения от друга. В настоящее время Bluesky насчитывает более 25 000 пользователей.

Если платформа начнет развиваться, она может стать отличной альтернативой Twitter, считают эксперты. Особенно для тех, кто не согласен с принципами Илона Маска, который недавно, например, убрал из правил Twitter санкции в отношении людей, которые хотят обращаться к другим пользователям по тому гендеру, какой посчитают правильным.

Децентрализованный Интернет многие называют «Интернетом будущего». Если кратко, то это Сеть, в которой нет единого центра управления, а вся информация и управление распределены между множеством узлов–пользователей. Он может обеспечивать более высокий уровень конфиденциальности, безопасности и свободы, чем традиционный централизованный интернет, за счет того, что не зависит от центральных органов власти или компаний.