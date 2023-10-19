Twitter может покинуть Европу на фоне расследования ЕС

X уже столкнулась с проблемами: Европейская комиссия проводит расследование соблюдения компанией требований DSA и в случае обнаружения нарушений может наложить штраф в размере до 6% от глобальной выручки компании.

Ранее Маск уже рассматривал возможность ограничить сферу действия Twitter только Соединенными Штатами, чтобы сократить расходы. Под руководством Маска произошли значительные сокращения штатов и закрытие офисов компании, в результате чего она сосредоточилась на работе в странах, где она наиболее популярна.

Маск официально не прокомментировал возможное решение о блокировке доступа к X в Европе.