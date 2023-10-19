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14:16, 19 октября 2023
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Twitter может покинуть Европу на фоне расследования ЕС

При чем тут ХАМАС и Израиль

По сообщениям, Илон Маск рассматривает возможность блокировки доступа к Twitter (теперь он называется X) в Европе, чтобы избежать соблюдения закона Европейской комиссии о цифровых услугах (DSA). Маск все больше разочаровывается в законе, который требует от крупных интернет-платформ наличия эффективных систем модерации для удаления ложной, вводящей в заблуждение и вредной информации.

Twitter может покинуть Европу на фоне расследования ЕС

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

X уже столкнулась с проблемами: Европейская комиссия проводит расследование соблюдения компанией требований DSA и в случае обнаружения нарушений может наложить штраф в размере до 6% от глобальной выручки компании.

Ранее Маск уже рассматривал возможность ограничить сферу действия Twitter только Соединенными Штатами, чтобы сократить расходы. Под руководством Маска произошли значительные сокращения штатов и закрытие офисов компании, в результате чего она сосредоточилась на работе в странах, где она наиболее популярна.

Маск официально не прокомментировал возможное решение о блокировке доступа к X в Европе.

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