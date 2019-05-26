Twitter начал блокировать противников Трампа

Об этом сообщает издание Deadline. Twitter обвинил братьев Эда и Брайана Крассенштейн (Ed and Brian Krassenstein), известных своими шутками про Тампа, в использовании фейковых учётных записей для распространения негативной информации о главе государства. Социальная сеть заявила, что иметь несколько поддельных учётных записей запрещено, и это касается всех пользователей Twitter.

Эд Крассенштейн заявил о своём несогласии с решением соцсети и потребовал у неё доказательства предъявленных обвинений.

«Если Twitter хочет запретить нам иметь несколько аккаунтов — это его право», — говорит Эд, — «… Но что ему не стоит делать, так это позорить наши имена...».