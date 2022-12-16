Twitter начал блокировать ссылки на своего главного конкурента

При попытке отправить в Twitter множество ссылок на Mastodon появится сообщение об ошибке: "Мы не можем выполнить этот запрос, потому что эта ссылка была определена Twitter или нашими партнерами как потенциально опасная".

Запрет на Mastodon последовал за недавними спорами вокруг аккаунта @ElonJet, который отслеживал местонахождение частного самолета генерального директора Twitter Илона Маска. Twitter приостановил работу аккаунта, а вскоре после этого приостановил работу личного аккаунта человека, который им управляет. Twitter также ввел новую политику, запрещающую людям делиться информацией о местонахождении другого человека в реальном времени.

Скорее всего аккаунт Mastodon в Twitter был заблокирован из-за того, что аккаунт разместил в Twitter ссылку на страницу @ElonJet, но уже в Mastodon.