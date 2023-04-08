Twitter начал помечать ссылки на конкурента как "небезопасные"

При нажатии на ссылки с упоминанием substack.com теперь появляется предупреждение о том, что ссылка была определена Twitter или его партнерами как потенциально спамерская или небезопасная.

Это произошло после того, как Twitter запретил пользователям Substack встраивать твиты в свои истории, а Substack запустил свою собственную функцию "Notes", которая добавляет в платформу рассылки элементы, похожие на Twitter.

Некоторые журналисты утверждают, что Twitter недоволен этой новой функцией, из-за чего социальная сеть начала считать Substack “враждебным конкурентом”. Хотя ссылку на Substack по-прежнему можно опубликовать в Twitter, любой, кто попытается получить к ней доступ, должен будет нажать на предупреждение, чтобы перейти к содержимому.

Substack пока не прокомментировала эту ситуацию.