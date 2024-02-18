Twitter назвали «рассадником китайской пропаганды»

В то время как на других платформах идет борьба с ней

X, ранее известный как Twitter, Илона Маска, стал «рассадником китайской пропаганды», запрещенной на других социальных медиаплатформах, сообщает The Washington Post. Такая слабая модерация резко контрастирует с усилиями других технологических гигантов, таких как Google, которые борются с «иностранными кампаниями влияния, направленными на манипулирование политикой США».